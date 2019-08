$!Kim Kardashian lo reconoce: “Debo mi carrera a Paris Hilton”

“Voy a salir en un videoclip de Paris Hilton para una de sus nuevas canciones. En realidad haría cualquier cosa por ella, porque es literalmente el motivo de que tenga una carrera”.

Aunque muchos no lo crean esas palabras las dijo Kim Kardashian, una de las socialites más famosas del mundo y se las expresó Paris Hilton, quien en su momento fue su jefa, cuando ella era una desconocida.

Kim, por fin, tuvo ese gesto tras años de cierto distanciamiento de la otrora famosa rubia y una de las primeras socialites estadounidenses de principio del 2000.

La integrante del clan Kardashian trabajó como estilista y asistente personal de Paris hasta que un video porno casero la catapultó literalmente a la fama y luego se convirtió en empresaria y una de las reinas de las redes sociales. Ahora es madre de cuatro niños junto a su esposo Kanye West: North, Saint, Chicago y PSalm West.

El reconocimiento a la ayuda de Paris hacia ella lo hace en uno de los avances de los episodios de reality show “Keeping Up with the Kardashians”.

En la promo dice que siempre trata de ser “leal” a quienes la han ayudado y por eso mismo había aceptado participar en el último sencillo de la mediática rubia, publica la revista Quien.com.

Paris Hilton en su cuenta de Instagram publica una parte del vídeo en el cual se observa a Kim mientras la rubia canta sobre los gustos que tiene por ciertas marcas de zapatos y otros accesorios. Kim sale de una manera muy sensual y seductora mientras mira a Paris.

“#ThatsHot @KimKardashian. Muy divertido en el set de mi video musical #BestFriendsAss contigo preciosa”, posteó una de las herederas del emporio de los hoteles Hilton.