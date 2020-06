$!La actriz Grettell Valdez sufrió graves problemas de salud por copiar dietas de Internet

En Internet hay un mundo amplio de posibilidades. Lo mismo vemos tutoriales para aprender a realizar una manualidad, receta o ejercicios físicos. Sin embargo, es importante contrastar todo y el caso que lo amerite consultar a un profesional que nos ayude a discernir entre una información falsa de una real.

En este contexto, la actriz mexicana Grettell Valdez confesó los problemas de salud que vivió por tomar suplementos alimenticios sin supervisión médica y copiar algunas dietas que encontraba en Internet.

La actriz aseguró que su cuerpo no reaccionó bien, y ante los primeros síntomas, dolor de cabeza y colitis, por lo que decidió utilizar remedios caseros en lugar de ir al doctor.

La actriz detalló que, en lugar de mejorar, su condición empeoró por no ver a un especialista y tomar paliativos como aceite de piña, té de palo azul y vinagre de manzana.

“Lejos de hacerme un bien, me hizo un terrible mal porque ya no era una colitis, era una proctalgia fugaz que es peor que una colitis, son unos calambres que no se los deseo a nadie“, explicó.

Poco después tuvo que visitar tres especialistas que le dieron tratamientos que tuvo que tomar durante mes y medio, en los que gastó una verdadera fortuna, porque además tuvo que someterse a varios estudios y algunos los tuvieron que mandar a Houston.

Tal como recoge una nota del medio El Diario de Ny, Valdez relató que afortunadamente encontró la cura a la mayoría de sus problemas gracias a una alimentación sana y a la ayuda de una especialista en química orgánica.