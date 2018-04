La actriz Lumy Lizardo asegura que fue víctima de acoso sexual

“En Manhattan tuvimos la oportunidad de contar con un público diverso que nos fue a ver. De hecho eso tuvo mucho que ver para la valoración que nos hicieron los Premios ACE. Como productora fue un riesgo llevarla a Nueva York... tenía miedo a fracasar, a que no me apoyaran, pero desde que comenzamos la gente estuvo ahí”, recordó.

Apoya a teatristas

Cuando se le pidió su opinión de los reclamos de los teatristas ante el Ministerio de Cultura en lo relativo a sus condiciones de trabajo, no lo pensó dos veces para expresar que apoya las protestas. “Me preocupa bastante el desamparo que se está viendo en el teatro, la danza. En cambio otras cosas que no suman nada reciben apoyo de esta sociedad. El teatro y la danza educan, te dan la oportunidad de disfrutar del arte, y es triste que estén desamparados. Soy artista y me uno a ellos”.

El cine y teatro

Paso por la escena

El acoso

El acoso sexual es un tema que ha acaparado la atención internacional. En el tiempo que lleva trabajando en la industria, aseguró que también fue una víctima.

“Bueno, podría decirte sin que se escuche como fuerte o feo que sí, pero he sabido manejarlo. Por eso creo que me he encontrado con muchos problemitas, porque en la vida de una mujer suceden las cosas que uno quiere que pasen. Si tengo que perder por no ceder, yo pierdo. No cedo y sigo luchando por otro lado, porque si una puerta se abre con una condición que a ti no te interesa, entonces tocas otras. Yo toqué todas las puertas cuando iba a hacer mi programa de televisión hasta que llegué a Telecentro. Allí el director en ese momento, Nelson Guillén, aprobó mi ingreso al programa de Don Guillermo y luego hice mi programa allí”, dijo.

Lumy Lizardo lamentó que en el país se sigan cometiendo acciones violentas contra las mujeres, lo que atribuyó a la falta de educación. “Lamentablemente la educación es fundamental para contribuir a una mejor sociedad, eso contribuiría positivamente a la erradicación de la violencia de género”.