$!La actriz Yalitza Aparicio responde a las ofensas de Sergio Goyri

La actriz nominada al Oscar, Yalitza Aparicio respondió al actor mexicano Sergio Goyri, luego de que se convirtiera en tendencia un video en el que el actor la llama “pinche india’’.

A unos días de la difusión del video, Aparicio respondió al comentario y dijo que está orgullosa de ser una “indígena oaxaqueña”.

“Yo estoy orgullosa de ser una indígena oaxaqueña y me apena que haya personas que no sepan el significado correcto de las palabras”, señaló la actriz por medio de sus publicistas.

En una cena entre amigos, la novia del actor de telenovelas mexicano Sergio Goyri estaba grabando un video en vivo en el momento en que todos se referían a la película “Roma”.

Sergio Goyri estaba criticando el hecho de que Aparicio fuera nominada como mejor actriz, sumándole a esto de que es la primera vez que actúa en su vida, debido a que era su hermana quien iba a tomar el papel, pero se encontraba en estado de embarazo y ella le pidió a Yalitza que lo hiciera.

Por tal acción, emitió una disculpa por medio de las redes sociales.

“Le pido una disculpa a Yalitza que se merece eso y mucho más. Yo estaba comentando otro tipo de cosas y, al calor de la discusión salió eso, pero yo no tengo derecho a ofender a nadie, pido una disculpa directamente a ella, una disculpa muy grande a toda la gente que se sintió ofendida con mi comentario, fue sin ningún dolo, se los puedo jurar. Me parece loable todo lo que se ha hecho con esta película, me siento orgulloso de ellos. Me siento muy avergonzado”, dijo el actor.