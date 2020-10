$!La bachata protagoniza los álbumes latinos de la década en listas Billboard

La bachata mundial

Prince Royce, con su producción homónima del año 2010 y la famosa canción “Stand by me” llevada en bachata logró ubicarse en el lugar número 4, algo que lo llena de orgullo. “Cuando lancé mi primer sencillo, nunca pensé que esa persona que me inspiró y abrió el camino para mí se convertiría a en mi mentor y hermano mayor”, dijo Royce al felicitar a Santos en su cuenta de Instagram.

El álbum del que se desprenden el éxito “Propuesta indecente”, que superó el billón de vistas en YouTube encabezó la lista durante 11 semanas desde el 15 de marzo de 2014. Además, el cantautor figura en el Grupo Aventura con los discos “Todavía me amas” y “The Last”, en los lugares 15 y 17, respectivamente.

Consumo de la música

Para el musicólogo Tommy García, que la bachata tenga esos grandes números se debe a la forma democrática de consumir la música en los últimos años. “Influye eso y una manera de distribuir. Recordemos que antes la distribución era física y había que exportar y fabricar fuera de aquí. Ahora la música es intangible; lo buscas en las redes o la descargas por 99 centavos de dólar. Estar en cualquier lugar con menos esfuerzo es un empuje para que este género haya penetrado”, analizó García a Diario Libre.

El exembajador ante la Unesco, José Antonio Rodríguez, en cuya gestión se hizo la declaratoria, destacó a DL que el reciente reconocimiento a Romeo Santos demuestra que la bachata está muy lejos de desaparecer. El cantautor manifestó que la preservación será lograda por los exponentes que están y que surjan. “Ahí tenemos a un Vicente García, hay muchos jóvenes que están grabando bachata y eso es preservarlo, amarlo. Cuando un joven se enamora de la bachata habla muy bien del ritmo y donde se posiciona”, dijo.

Sobre tener bajo sus hombros la declaración de la Unesco, sostuvo: “Yo no me siento protagonista, protagonistas son aquellos músicos que no pensaron nunca que iban a ser reconocidos y son responsables de mantener viva una expresión cultural”.