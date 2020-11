$!La boda en la que se contagiaron de COVID-19 los novios y 83 invitados

Amor más pandemia no es una formula que funcione, al menos no, si la intención es realizar un evento que involucre muchas personas en un lugar cerrado. Una boda en Estados Unidos ha sido la prueba de este enunciado.

El enlace ha llamado la atención, porque la mitad de los invitados así como los novios se contagiaron de COVID-19.

Según pública People en español, las nupcias de Mikayla y Anthony Bishop en Cincinnati el pasado 31 de octubre contaba con protocolos de seguridad como desinfectante y la lista de invitados original de 200 nombres reducida a la mitad, pero esto no evitó que acabara mal debido a la falta de distanciamiento social y el poco uso de mascarillas.

De acuerdo a la revista, dos semanas después de la boda hasta 32 de los 83 invitados habían dado positivo, incluidos tres de los abuelos de los novios, dos de los cuales tuvieron que ir a urgencias.

“Las bodas definitivamente dan miedo en este momento. No pensé que casi la mitad de nuestros invitados a la boda se enfermarían”, le dijo Mikayla a WLWT. “Estás en el momento. Te estás divirtiendo. Ya no piensas en COVID”.

A lo que agregó: “Honestamente, mi gran momento fue justo cuando comenzó la ceremonia y las puertas se abrieron y mis padres me acompañaron por el pasillo. Lo primero que veo es la cara de todos. Y ahí fue cuando me di cuenta. Nadie lleva una máscara. Estoy caminando por el pasillo. No podemos hacer nada ahora”.

“Todos los días recibimos una llamada. ‘Oh, aquí hay otra persona. Aquí hay otra persona. Aquí hay otra persona’. Y comienza a pasar factura”, dijo Mikayla.