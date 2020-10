$!La combi perfecta; famosos de sangre dominico-boricua que están triunfando

Desde el inicio de su carrera ha vendido más de 15 millones de copias, siendo uno de los artistas latinos con mayores ventas. También es el artista con más videos que superan mil millones de visitas en YouTube,​ y ha recibido reconocimientos como cinco Billboard Music Award, doce Premios Billboard de la música latina, cuatro récords Guinness, entre otros elogios.

En 2018, la revista Time lo nombró en su lista anual de las 100 personas más influyentes del mundo.

Michelle Rodríguez

Michelle es hija de Rafael Rodríguez, puertorriqueño que sirvió en el Ejército estadounidense, y Carmen Pared, nativa de la República Dominicana.

Tras el divorcio de sus padres en 1986, se mudó con su madre a la República Dominicana y vivió allá hasta que tuvo once años. Después, se mudó a Puerto Rico, viviendo allá hasta que tuvo diecisiete años. Más tarde se estableció en Nueva Jersey. Formó parte del dúo Arcángel & De la Ghetto.

En 2007 su canción titulada "Chica virtual", pasó a ser una de sus canciones más conocidas, además de ser una canción popular airplay en estaciones de radio urbana de América Latina, alcanzando las primeras posiciones en el Latín Rhythm Airplay. También llegó a los primeros puestos en el Billboard Hot Latin Tracks.

En 2008, publicó en el mercado su primer álbum de estudio titulado El Fenómeno incluyendo colaboraciones con Don Omar y Tempo, además de contar con el sencillo "Por amar a ciegas" canción que fue un éxito en el mundo entero, dejándolo en el top 10 de las canciones más escuchadas de América Latina.

Nacida en San Antonio, Texas, se hizo conocida a raíz de su primer papel como protagonista en la película independiente Girlfight (2000), también por sus papeles de la típica chica dura y rebelde en éxitos hollywoodenses como The Fast and the Furious, Resident Evil, S.W.A.T., Avatar, Machete, Battle: Los Angeles, Resident Evil: Retribution, Fast and Furious 6 y Machete Kills, así como por su papel de Ana Lucía Cortez en la serie de televisión Lost.