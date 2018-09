La Condesa se graduará de abogada junto a su hija en noviembre

Un largo camino hemos recorrido en estos casi 4 años; lo que iniciò siendo yo quien te apoyaba, se convirtiò en mutuo apoyo, no espero agradecimiento porque la que te agradece a ti soy yo mi #miniñalinda Gracias a esa meta de asegurarme de que tengas una carrera a parte de que seas DJ o Cheff , seré una abogada al igual que tú. Una experiencia hermosa que nos unió mucho más, nos hizo más cómplices, verte cambiar y amar hacer tus tareas y hasta ayudarme con las mías me llena de orgullo, cuanto reír en clases ; claro, pasamos momentos difíciles cuando quería arrancarte una oreja por no llegar a tiempo o cuando te avergonzaba que te llamara la atenciòn o te obligara a exponer???????? En fin, ya en noviembre terminamos esta etapa para iniciar otraaaaaaa; Una maestría?????? Claro, despues que descanses❤️❤️❤️❤️ Te amoooo @jessicajamesdj #condesatv #AV #mamade3 #Tvhost #casiabogadas #noviembre2018

