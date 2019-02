$!La duquesa de Sussex Meghan Markle vuelve al cine

¿Quién dijo que una duquesa no podía aparecer en una película? Pues parece ser que Meghan Markle así lo hará. La esposa del príncipe Harry retoma su carrera de actriz por un ratito gracias a una de sus películas, The boys and girls guide to getting down.

La cinta fue rodada mucho antes de que la duquesa de Sussex fuese quien es, ni siquiera conocía a su príncipe azul. En realidad, el título es del año 2011, pero según la revista PEOPLE y el sitio The Hollywood Reporter, el filme será reeditado y lanzado en la pantalla en este 2019.

Se trata de una historia de varios amigos solteros, traviesos y en sus veintitantos que promete regalar muchas risas, buenas anécdotas y momentos divertidos. De hecho, en algunas de las escenas veremos a la mismísima Meghan más sensual que nunca en ropa interior.