$!La enfermedad que llevó a Ana Carolina a cuidados intensivos

Pensaba que perdería la vida. Así lo confesó la modelo y presentadora de televisión Ana Carolina a sus seguidores tras varios días internada en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Santo Domingo, donde aún se encuentra ingresada.

A través de un vivo y varios mensajes en sus historias la también instagramer, informó que no fue ingresada por Coronavirus, aclaró que su ingreso se debe a una “neumonía” que afectó a sus pulmones. “Ya me quitaron los tubos, que sin ellos no podía respirar. Agradecida de Dios y de todas sus oraciones”.

“Quiero que sepan que yo no tengo Coronavirus. Si lo tuviera no importa porque estamos expuestos a eso, pero lo mío es una neumonía que me lo provocó una gripe que anda muy mal”, señaló.