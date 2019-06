La fama no marea a líderes de la Chiquito Team Band

Es por eso que una figura de la dimensión de Gilberto Santa Rosa elogió su trayectoria, considerándolos como un buen ejemplo de la salsa de la nueva generación, halago que no los marea, pero que reciben con humildad y gratitud.

Puntos claves

“Por qué me haces llorar” es la canción que promueven. Su videoclip realizado en la presa de Tavera, bajo la dirección de Luis Gómez Films es lo más reciente. Es una canción interpretada por Dayron Ezequiel, cantante de la orquesta.

Rafael Berroa atribuyó su accionar a la formación del hogar que tanto él como Frías tienen, así como los demás integrantes de la agrupación. “Sabemos que no es fácil lidiar en los medios. La fama no nos ha vuelto locos porque seguimos enfocados en trabajar de manera unificada con nuestro equipo”, aseguró Berroa.

Sin presión

Enmanuel Frías aseguró que no tienen la presión al momento de lanzar un tema. En su agenda no figura superar los temas exitosos, sino que hacen lo que les gusta. “Es la calidad lo único que nos preocupa, luego el público es quien decide. Por ejemplo, éxitos como ‘La llamada de mi ex’ y ‘Lejos de ti’ no se consiguen siempre”, reflexionó Emmanuel.

Afirman que hay mucha competencia. “Ahora el género urbano es el líder, pero nosotros seguimos trabajando sin buscar un hit, porque eso llega solo”, dijo Rafael Berroa.