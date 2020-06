$!La Materialista se va con Abinader

Con una publicación es su cuenta oficial en Instagram y una nota de prensa, la cantante urbana se une a los demás artistas que han decidido revelar sus inclinaciones políticas.

La popular exponente de música urbana La Materialista manifestó este domingo su apoyo a la candidatura presidencial de Luis Abinader por el Partido Revolucionario Moderno, sumándose a las celebridades que respaldan la propuesta del Cambio.

“Me siento muy orgullosa de poderles llevar alegría. Me siento muy orgullosa de que ustedes me escuchen. Pero, de la misma manera, yo también los escucho a ustedes. Escucho a la juventud. Escucho al pueblo, y yo sé que ustedes quieren un cambio. Por esa razón, yo también me sumo al cambio. Nosotros merecemos una mejor República Dominicana, esa que soñamos. El cambio se acerca. El cambio va”, dijo a través de un video que colgó en sus redes sociales.

Como parte del apoyo de La Materialista a Abinader, la intérprete de “Yo no quiero boda” ofrecerá este domingo a las 8 de la noche, un concierto virtual para todos los seguidores que apuestan al cambio, que será transmitido por sus redes y las del candidato del PRM.