$!La Miss Universo 2021 confiesa que se medicaba para la ansiedad

El pasado domingo 16 de mayo Alma Andrea Meza Carmona, quien tiene 26 años y proviene del estado de Chihuahua, México, se convirtió en Miss Universo 2021.

La modelo cuenta con una licenciatura en ingeniería de software y se enorgullece de ser una mujer que se graduó en un campo de estudio dominado por los hombres.

Desde ese momento está en el ojo público, y ha hablado en distintas entrevistas sobre su proceso para llegar allí. La mexicana contó que, años atrás, sufría de ataques de pánico y miedo escénico, le aterraba estar al frente de muchas personas, por lo que tuvo que medicarse.

"Siempre fui muy introvertida, tenía miedo de mostrarme como soy realmente, tenía miedo del qué dirán, tenía ansiedad por estar rodeada de personas. Ponerme en frente de mi salón de clases y exponer era algo terrorífico. No me dejaba dormir, tenía que aprenderme de memoria todo lo que iba a decir, se me olvidaba hasta mi nombre. Todo. Incluso llegué a un punto en el que tuve que tomar medicamentos para controlarlo. Eso fue cuando estaba en la preparatoria, pero pude salir del tema. Lo superé, pero me dije: 'No me quiero quedar así', reveló la Miss Universo en exclusiva a People en Español.

Y definitivamente ha participado en uno de los concursos de mayor exposición mundial, pero ya había vencido ese trauma de adolescencia.

Andrea Meza narra que logró superar esa etapa y por eso predica el empoderamiento de las mujeres. Dice que ellas pueden brillar en cualquier escenario.

"Inconscientemente quería buscar una salida, buscar ser esa persona que yo admiraba viendo la televisión. Incluso cuando vi a Ximena Navarrete ganar Miss Universo y veía ese valor de las mujeres que se paraban frente a un escenario sin miedo a ser criticadas y juzgadas, quería eso para mi vida. Inconscientemente fue lo que me llevó a buscar estar en estas plataformas", narró Andrea Meza.

Dijo que al principio no tenía muchas intenciones de participar en el certamen. "Al principio fue muy complicado hacer esta transición pues, imagínate, de ser tan miedosa, de ver una cámara grandota y salir corriendo a llegar a hoy día... Cuando aceptas que eres vulnerable y haces tuya esa vulnerabilidad y dices esto es lo que me da el poder es cuando ya no tienes miedo de hablar y mostrarte tal y cual eres", concluye.

Hace unos días se hizo viral una imagen de la nueva embajadora de la belleza vestida de novia, por lo que se especuló de que estaba casada, pero la propia modelo desmintió la información y alegó que se trato de una campaña de turismo del estado de Chihuahua, de donde es oriunda.

Como parte de su reinado, vivirá por un año en la ciudad de Nueva York y quizás esa sea su entrada para entrar de lleno en la industria de Hollywood.