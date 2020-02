$!La música alternativa tendrá premio

Este estilo que se aleja del “mainstream” y de la música mucho más comercial, no deja de ser contagioso y de tener un público fiel. Por eso no sorprende que ahora tenga sus propios premios.

La música de los premios

Manerra, el más nominado

El más nominado en esta primera edición es el cantautor dominicano Manerra, con 11 nominaciones, quien visitó Diario Libre para contarnos cómo se enamoró de la música popular mientras estudiaba en el conservatorio.

Entre las nominaciones de Manerra se destacan las logradas en las categorías de Mejor Merengue por “Como la Luna”, Mejor canción POP por “Flor de azucena”, Mejor Remix por “Flor de azucena”, Mejor Bachata por “Bachata colonial” y Mejor Canción por “Bachata colonial”.

“Estoy muy agradecido del apoyo recibido con mi música desde el primer día, me siento honrado con tantas muestras de cariño. Dios es bueno, Él está en todo esto”, expresó al conocer las nominaciones.

Manerra ha popularizado los temas “Bachata colonial”, “Como la Luna” y “Mantequilla y café” en el que muestra su talento para las fusiones y las letras románticas.

“Crecí en una familia en que no había músicos, pero en la que sí eran amantes de la música, por lo que crecí escuchando un poco de todo. Mucho Pablo Milanés, Alberto Cortéz, Cheo Feliciano, La Fania, Rubén Blades, Juan Luis Guerra, en fin, una mezcla. Nací con una inclinación musical y de pequeño hacía con latas de galletas batería y timbales, por lo que todo el mundo le decía a mis padres que debía estudiar música”, cuenta Manerra. Así empezó el recorrido musical de este artista que estudió piano popular en el Conservatorio Nacional de Música de Santo Domingo, se graduó como abogado de la Universidad Iberoamericana UNIBE y que por años se dedicó a la radio como director, productor y conductor.

El cantautor retomó su carrera musical y se sorprendió de la facilidad con lo que todo lo aprendido regresó a él. “Jamás me pasó por la cabeza hacer esto en esta etapa de mi vida, todo se fue dando poco a poco y casi accidentalmente. Estoy muy feliz con todo lo que ha pasado, me siento privilegiado de recibir el cariño de las personas que valoran mi trabajo”, confesó.

Algo que le motivó mucho a continuar su paso por la música fue el espaldarazo que le dio uno de sus artistas favoritos. El joven cantautor compartió un cover de “Me enamoro de ella”, de Juan Luis Guerra, pero en versión blues. “Así fue que me sonó en la cabeza, en ese momento quería sacar de mi mente todo lo que tenía en la cabeza y me puse a trabajar en eso. Al poco tiempo de compartirlo, el celular comienza a sonar como loco, ahí es que me doy cuenta que mucha gente me está escribiendo, pues resulta que Juan Luis compartió el video en sus redes y dijo que eso estaba ‘asperísimo’. Eso para mí fue una confirmación y me motivó a crear mi producción”.