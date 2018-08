La noche en la que Maluma puso a prueba la capacidad de gritar de las dominicanas

“Buenas noches República Dominicana...yo me siento muy feliz porque hace mucho tiempo que no hacía un concierto en solitario en el país”, dijo Maluma para llamar a Prince Royce, su sorpresa de la noche..

El show de Maluma

Cuando salió al escenario Maluma se comprobó la capacidad que tienen las mujeres dominicanas de gritar. Hubo momentos en el que se escuchaban más los gritos de las damas que la voz del artista urbano.

El colombiano subió al escenario a las 10:30 de la noche con la canción “Corazón”, luego cantó “Vente pa’ca” y “Clandestino”, todas cantadas a todo pulmón por las alborotadas féminas.

“Buenas noches República Dominicana...yo me siento muy feliz porque hace mucho tiempo que no hacía un concierto en solitario en el país”, dijo Maluma para llamar a Prince Royce, su sorpresa de la noche.

Ambos interpretaron “El Clavo”, poniendo a prueba nuevamente la capacidad de las dominicanas para gritar.

“Gracias a mi país República Dominicana”, grito Prince Royce ante la euforia de sus fans.

El artista colombiano continuó con su polémico tema “Mala Mia”, no sin antes enviar un mensaje a sus “haters”. “A ti que me criticas y criticas mis canciones por una cosa u otra solo tengo un mensaje para ustedes: ‘mala mia’, en el fondo me quieres y por eso me imitas”.

Dos entre muchas



Como pasa en sus shows el cantante sube a una chica a quien le canta y al final besa. Esta vez y por primera vez subió a dos; la primera colombiana y la segunda local. A ellas no paró de tocarlas, mientras le cantaba el tema “ El Perdedor”, logrando un improvisado “trío amoroso” que puso nerviosas a las chicas y al público a gozar.

Cantó también “Marinero”, canción con la que sorprendió a muchos de los presentes por su capacidad interpretativa; “El préstamo”, “Borró cassette”, “Chantaje”, “Bella”, “X”, “Party animal” y “Carnaval”.

Concluyó su show con sus temas más controversiales “Felices los 4”, “Vitamina” y “4 babys”.

“Esta noche ustedes son los protagonistas”, dijo mientras interactuaba con el público.

Maluma, quien estuvo acompañado de una extraordinaria banda y un gran cuerpo de bailarinas, a las que él denomina “las Maluma’s dancers”, terminó su espectáculo pasada la medianoche.