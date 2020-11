La profesión de Jill Biden que dice no abandonará por ser primera dama

Desde que su esposo Joe Biden se hiciera con la presidencia no han faltado noticias curiosas sobre él y su esposa, Jill Biden. Y es que no solo se van a convertir en la primera pareja con un perrito rescatado viviendo en la Casa Blanca, sino que la primera dama podría hacer historia al no renunciar a su trabajo de siempre y seguir cobrando por ello.

Según informa el espacio televisivo Good Morning America, la mujer del nuevo presidente tiene intención de continuar ejerciendo su gran pasión: la de enseñar. La profesora de universidad licenciada en Educación espera poder compaginar ambos trabajos, por los cuales recibiría remuneración.

Como revela People en español, en los 8 años que ha estado como segunda dama mientras su esposo era vicepresidente, Jill ha trabajado como profesora de inglés en una universidad en el norte de Virgina.

"Espero que sí. Me encantaría. Si llegamos a la Casa Blanca, voy a continuar enseñando", expresó Biden, madre y también abuela, el pasado mes de agosto a CBS News. "Es importante y quiero que la gente valore a los profesores y conozcan sus contribuciones, un empuje a la profesión", añadió.

En el caso de regresar a las aulas, Kate Andersen Brower, reconocida autora de varios libros sobre primeras damas, aseguró a Good Morning America que sería un hecho sin precedentes pero, sobre todo, un gran avance.