$!La reacción de Fefita La Grande ante imagen que hace referencia a su muerte

Nuevamente la popular merenguera típica Fefita La Grande, ganadora del premio El Gran Soberano, la máxima distinción que otorga la Asociación de Cronistas de Arte en reconocimiento a la trayectoria de un artista, reaccionó molesta con los usuarios de las redes sociales, ante el bullying del cual es víctima.

En esta ocasión, la imagen que hizo reaccionar a la Mayimba es una donde aparece su imagen junto a un lazo fúnebre con la siguiente cita: “Descansa en paz Fefita, no se murió ni nada, pero es que de aquí a que se muera, creo que ya no estaré vivo yo”.

Ante la insistente llamada de amigos y familiares, que confundidos con la imagen que se ha hecho viral en las diferentes redes sociales por su salud, la vieja Fefa respondió de la siguiente manera a través de su cuenta de Instagram: “Me he tomado unos días viendo este meme y analizando cada punto y saben algo; hay cosa que es mejor a veces ni decirla, mucho menos mencionarla. ¿Cómo es posible que en una mente humana puede haber tanta maldad para hacer este tipo de meme? ¡Por Dios! Saben las personas que me han llamado para preguntarme por mi salud y les recuerdo que tengo familia por favor. Así no, no hagan este tipo de memes con maldad”.