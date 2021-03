$!La triste noticia de la comunicadora Tania Báez sobre la salud de su padre

“Qué sabio has sido viejo mío. No te quejas nunca. Solo sonríes complacido ... Esos ojos y ese corazón no se rinden... Buscan, escudriñan y se sostienen en una red de amor tan poderosa que ha roto todo pronóstico. Seguimos juntos. Te amo papi”, este es parte del escrito con el que la comunicadora Tania Báez informó sobre la crisis de salud que en la actualidad sufre su padre.

La comunicadora informó que su padre Manolin Báez entró en una crisis de salud por el cáncer que padece desde hace 10 meses.

Sin especificar el tipo de cáncer que padece su padre, la presentadora expresó: “Esta última prueba ha sido dura. Mi corazón se estruja de dolor al verlo padecer”.

Asimismo, agradeció a todas las personas que se han preocupado por el abuelo de Techy y Karla Fatule en la comunidad que ha creado a través de las redes sociales como “El abuelo influencer”: “Ustedes significan mucho para el, en medio de su situación, les recuerda”, dijo.

Victor Manuel Báez (Manolín) es un ingeniero y político que se ha ganado el cariño de miles de personas por su particular estilo de ver la vida; lleno de alegría y esperanza.

En su biografía de Instagram, Manolín, quien es sobreviviente de cáncer, especifica que su familia es su mayor riqueza y concluye con este mensaje.