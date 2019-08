$!La venezolana Michi Marín reacciona a las fotos íntimas de Jessica Pereira

La modelo venezolana Michi Marín reaccionó la noche de este martes a las fotos íntimas “coladas” en WhatsApp de la también venezolana y comunicadora Jessica Pereira.

Michi dijo a través de un vídeo colgado en su perfil de Instagram que “me encuentro en el supermercado haciendo una compra de frutas y vegetales y veo que todos me escriben que el karma, que la presentadora que dijo que yo daba asco y vergüenza por lo que pasó, que para mí fue muy triste y me deprimió mucho”.

“Le pasó lo mismo que a mí y todo el mundo está esperando que yo me pronuncie al respecto, pero lo que esperan que yo hable mal de ella o diga que me da asco y vergüenza como ella hizo conmigo, no lo voy hacer”, aclaró.

Y continuó diciendo “Le pido a Dios le dé serenidad y fortaleza como me la dio a mí cuando ella me atacó de esa manera tan despiadada. Las dos somos mujeres y somos seres humanos”.

“Le deseo que salga de esto en sana paz y que reciba el apoyo de su familia y sobre todo de Dios y aquí puede contar con una venezolana igual que ella y una buena amiga que la puede ayudar a afrontar esta situación”, terminó el video.

Lea también Filtran fotografías íntimas de la comunicadora Jessica Pereira

Este martes los grupos de WhatsApp “explotaron” con las fotografías íntimas de la comunicadora Jessica Pereira, tras el alegado robo de su teléfono celular.

A través de la cuenta de Instagram de Alofoke, programa radial en el que labora la venezolana, se detalló que tras la sustracción han sido difundidas fotografías íntimas a través de las redes sociales, donde la también locutora sale desnuda.

En este mismo año 2019, un vídeo de Michi Marín sosteniendo relaciones sexuales con un hombre se hizo viral en WhatsApp, según Marín el hombre del vídeo es su novio.