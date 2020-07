$!Las duras palabras de Mariasela Álvarez y Diana Lora tras resultados de las elecciones

Las comunicadoras Mariasela Álvarez y Diana Lora se mostraron complacidas con la demostración de civismo del pueblo dominicano al acudir a las urnas y el rápido resultado dado a conocer por la Junta Central Electoral tras el complicado proceso electoral vivido en el país en medio de la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, aclararon que no pertenecen al partido que el pasado domingo fue favorecido con los votos, como pensaban algunos por lo críticas que fueron contra las acciones que, según ellas, hacían algunos funcionarios del Gobierno saliente en detrimento del pueblo.

"Yo creo que el principal motor para los votantes fue ese voto de castigo a todos aquellos corruptos que se han burlado de este pueblo que han hecho con sus recursos lo que han querido", aseguró Mariasela en su programa de televisión que se emite de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por Color Visión.

Y continuó: "Yo creo que paradójicamente lo que ocurrió en este país con el caso Odebretch ha sido lo mejor que nos pudo pasar, porque nuestro país despertó, y despertó para no volver a dormir para seguir exigiendo que este estado debe cambiar de ser un estado clientelar a ser estado de derechos. Debe recuperar la dignidad de sus ciudadanos, que sean escuchados y no sean humillados jueces, periodistas, empresarios", reaccionó.

La única ganadora dominicana de Miss Mundo fue crítica acerca del poder absoluto que los funcionarios peledistas creían que poseían, sin pensar en el pueblo que por 16 años los colocó en puestos de dirección.

"Que este grupo de personas que pensaban que esto era un feudo que les pertenecía, los que eran bocinas lo decían constantemente, muchos de los que tenían cargos también, esto tiene que convertirse ahora en un estado de derechos, de justicia y de transparencia que precisamente son las banderas que enarbola este nuevo gobierno y en un estado de educación de calidad y de oportunidades", enfatizó.

Como una de las primeras deudas o retos de este Gobierno ambas comunicadoras señalaron, "tener un Ministerio Público independiente y nosotros vamos a estar todos con los ojos encima, porque ya nosotros estamos más maduros como país. Ya no es el país al que tu puedes dejar dormido años y años, despertó y no le va a dejar pasar una. Si no lo hacen bien también se irán. Esto no es una cuestión de partido es el pueblo el que gobierna, es el soberano, el que pone y quita. Al pueblo hay que devolverle su dignidad", reiteró Álvarez.