Las modelos dominicanas que han sido portadas de la revista Vogue

SANTO DOMINGO. En los últimos años las pasarelas internacionales, los anuncios de televisión de las grandes marcas y las portadas de las revistas más importantes del mundo han tenido a una modelo dominicana en sus proyectos. Y es que el poder criollo se ha apropiado del codiciado, exigente y difícil universo de la moda y lo han hecho para quedarse.

En octubre del 2015, la periodista de moda de la revista Vogue, Janelle Okwodu escribió un artículo titulado “Olvídate de Brasil. Las modelos de las que todos hablan son de República Dominicana” (Forget Brazil—The Models Everyone’s Talking About Now Are All From the Dominican Republic).

Ejemplo de ello son Lineisy Montero, Rose Cordero, Luisana González, Ysaunny Brito, Arlenis Sosa y Hiandra Martínez.

La revista Vogue es la publicación de moda y estilo más relevante del mundo. Es más, se le conoce como “La biblia de la moda”. Es el sueño hecho realidad de cualquier modelo, y por supuesto, de cualquier diseñador emergente.

Creada en los Estados Unidos en 1892, fue fundada por Arthur Baldwin Turnure. Al morir este magnate, en 1909, la revista pasó a manos de la editorial Conde Nast Publications, Inc. (creada en 1908, cuya sede principal está en la ciudad de Nueva York). De acuerdo con publicaciones, se trató de la primera publicación estadounidense que logró conquistar Europa.

Vogue se edita en más de veinte países, como: Italia, Francia, Inglaterra, Australia, Brasil, China, Alemania, Grecia, India, Japón, Corea, México, Portugal, Rusia, España, etc.

La famosa revista tiene, además, otras ediciones, como Men’s Vogue (lanzada en 2005), Vogue Living y Vogue Teen (destinada al público adolescente).

En Diario Libre te recordamos cuáles modelos dominicanas han dejado su encanto en las páginas de la revista, pero lo más importante, en la portada.