$!Las películas de Cannes y Sundance de este año gratis en YouTube

Los amantes del buen cine están de fiesta. En respuesta a la pandemia, 20 grandes festivales de todo el mundo se unen durante 10 días de películas que serán transmitidas en YouTube de forma gratuita.

El "We Are One: A Global Film Festival" exhibirá largometrajes, cortometrajes, documentales, música, comedia y paneles de discusión del 29 de mayo al 7 de junio. Todos los televidentes podrán hacer donaciones a Covid de la Organización Mundial de la Salud. 19 Fondo de Respuesta Solidaria.

"Estamos orgullosos de unirnos a nuestros festivales asociados para destacar películas y talentos verdaderamente extraordinarios, permitiendo al público experimentar los matices de la narración de historias de todo el mundo y las personalidades artísticas de cada festival", dijeron los ejecutivos del Festival de Cine de Cannes en un comunicado publicado por secretlosangeles.com.

El festival contará con una programación comisariada por el Festival Internacional de Cine de Berlín, el Festival de Cine de Londres BFI, el Festival de Cine de Cannes, el Festival de Cine de Nueva York, el Festival de Cine de Sundance, el Festival de Cine de Sydney, el Festival Internacional de Cine de Tokio, el Festival Internacional de Cine de Toronto, el Festival de Cine Tribeca, Venecia Festival de cine y más.