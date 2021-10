$!Las polémicas declaraciones de la familia Smith sobre su vida amorosa

A mediados de este 2021, la actriz de "Matrix" dijo en su programa de Facebook, “Red Table Talk”, que “dos veces me he enamorado de mujeres”, y añadió que la menor del clan Smith, su hija Willow, también se sentía atraída sexualmente por el mismo género.

"En realidad, no lo veo como una transgresión en absoluto. A través de ese viaje en particular, aprendí mucho sobre mí mismo y realmente pude enfrentar mucha inmadurez emocional, inseguridad emocional, y realmente pude hacer una curación realmente profunda", confesó.

Willow Smith

En el año 2019, la actriz, modelo y cantante Willow Smith, reveló que está abierta al poliamor y que es bisexual.

Esto lo dijo también en una conversación en el programa de su madre por Facebook Live “Red Table Talk”, que tiene como temática someterse a preguntas fuertes.

La joven no distingue género y habló de lo que piensa sobre el poliamor (mantener una relación amorosa y o sexual de manera simultánea con varias personas) y las relaciones sexuales con ambos géneros.

Al ser cuestionada si estaría en una relación abierta, ella respondió: “Amo a los hombres y mujeres por igual, así que definitivamente querría a un hombre, y a una mujer. Siento que podría ser polifiel con esas dos personas. No soy el tipo de persona que está constantemente buscando nuevas experiencias sexuales”, reveló.

Sin embargo, no se visualiza en una relación de cuatro. “Masculino y femenino. Es todo lo que necesito”.

“Para mí se trata de la evolución de las relaciones humanas. No quiero que nada me defina”, defiende Willow.

Actualmente promueve nueva música y saldrá de gira como telonera de los conciertos de la cantante Bllie Eilish.

Jaden Smith

El actor y cantante Jaden Smith ha generado muchísimos rumores sobre sus preferencias sexuales, aunque no ha declarado públicamente su orientación.

El popular hijo de Will Smith ha aparecido con curiosos estilismos que suele coronar con faldas, tocados y bisutería femenina.

Y mese atrás colgó una publicación de unas imágenes del joven actor besándose con el rapero Lil B.

Aunque no se sabe si fue en tono de humor o no recoge el periódico La Vanguardia que en el año 2018, durante el Camp Flog Gnaw Carnival, hizo esta polémica afirmación sobre su mejor amigo, Tyler, The Creator: “Tyler no quiere decirlo pero es mi p**o novio. Y ha sido mi jo**do novio durante toda mi p**a vida”.

En ese momento, Will respondió a algunas cuestiones sobre su hijo asegurando que “mi hijo está dispuesto a experimentar todo y yo le apoyaré siempre”.