Las voces y autores que se mantienen firmes con su apuesta a la balada

Con firmeza

Al ponderar sus pasos en la música refirió: “Yo entiendo que mi abuela tenía razón en aquello de que “más vale caer en gracia que ser gracioso” ya que aparte del empeño que pongamos y el talento que portemos, es menester de las masas que un artista exista o no, el gusto colectivo tiene el poder de descalificarte o asumirte. La realidad del oficio de la canción es que la canción es autónoma y se instala sin permiso en el tarareó del que le da el visto bueno. Mi caso por la gracia de Dios ha contado con ese visto bueno en el pueblo y de ahí depende la longevidad de cualquier carrera” acotó.

Los más recientes

Pamel Mancebo, Techy Fatue, Covi Quintana y Nathalie Hazim, por solo citar algunos nombres, bregan no solo para que su labor sea reconocida aquí, sino también fuera del territorio nacional.

Pamel, que concluyó recientemente una gira que lo llevó a diferentes escenarios del país, reconoció que no es de los artistas que andan brincando de género en género. “Siempre habrá un género que va a dominar. En mi caso estoy dispuesto a fusionar porque tengo una base, una experiencia musical que me permite eso. No cantaré urbano porque eso es lo que está de moda. Desde el pop prefiero fusionar”, comentó.

Los cantautores tienen muchas limitaciones para encontrar espacio en las emisoras y en los canales de televisión. “La gente nos presta atención, aunque de tener más apoyo e inversión la historia sería otra. Sin embargo, hay un despertar y el público nos está apoyando”, comentó Pamel.