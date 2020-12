$!Le dijeron que “las cantantes gordas no triunfan” y ella juró demostrar lo contrario

La industria de la música suele ser letal con los aspirantes a artistas que no llenan los cánones de belleza establecidos por los ejecutivos.

Un peso adecuado es uno de los más demandados.

Damilca Reinoso es una cantante que siempre ha luchado con su pesado, de hecho, confesó que hasta cuando pesaba 110 libras le decían que tenía que rebajar si quería impactar de forma positiva en la industria de la música.

La joven de 31 años audición en Dominicana’s Got Talent con la firme convicción de demostrar cuán equivocados están los que le cerraron las puertas por su físico.

“Creo que lo que más me molestó de esa etapa fue cuando mi manager me dijo: ‘las cantantes no son gordas’. Me tenían en una dieta de lunes a domingo, era una presión psicológica y aún estando en un peso de 110 libras me dijo que estaba gorda y tenía que bajar de peso. Sin embargo, el convertirme en madre me ayudó a valorarme más. Aprendí que si tienes un talento tú tienes que abrazarlo y mostrarle al mundo, esa soy yo”, señaló Reinoso.