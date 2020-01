$!Le “quitan” personaje de Tubérculo Gourmet a Raymond Pozo

Hablar de Raymond Pozo y no mencionar a su emblemático personaje Tubérculo Gourmet parecía inconcebible. Sin embargo, debemos hacernos la idea de qué será así. Y es que, Telemicro, como planta televisora dueña del personaje ha decidido quitarle al veterano humorista uno de sus personajes más populares.

Disgusto entre el público

Daniel Luciano parece que no ha pasado la prueba entre los seguidores del popular personaje. Como suele pasar, la mayoría no se acostumbra, y han asegurado que no llega al nivel de Pozo.

“Daniel es un excelente comediante y lo admiro mucho, pero nadie como Raymond para ese Personaje”, “tremendo huevo que han puesto”, “Ese personaje es de Raymond, sólo él sabe hacerlo”, “Raymond es que le da el saoco. Hablando de barriga y el no tiene, no se le cree que come. Nadie como Raymond Pozo”, son solo algunos de los cientos de comentarios que han puesto los usuarios de YouTube debajo del video, con el nuevo Tubérculo.