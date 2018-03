Lili Estefan revela que fue acosada sexualmente en Sábado Gigante

MIAMI. La presentadora del programa El Gordo y la Flaca Lili Estefan de la cadena Univisión reveló durante el almuerzo de “Las 25 mujeres más poderosas” de People en Español que fue acosada sexualmente al iniciar su carrera como modelo en el programa Sábado Gigante.

“[Cuando esto pasa] yo me vuelvo loca y salgo al pasillo en ropa interior y casi lo agarró por el cuello y lo estallo contra la pared”, reveló la presentadora mediante. “Esto fue una historia famosísima cuando empieza Sábado gigante y me acuerdo que el otro día me levanté llame al que estaba de jefe en este momento, Alfredito Durán”.

“Tenía 19 años, levanta el teléfono y llamo Alfredito Durán y le digo: ‘Ayer me he entrado a piñas con el jefe del programa, Rolando Barral’. Me respondió: ‘Ay, Lili, yo no sé nada, nadie me ha hablado nada’”, prosiguió.

“[No se había] decidido crear lo que es el acoso sexual. Ahí estaba está flaca, que parece una habichuela, pidiendo un lugar dentro del programa: por favor, ¿qué puedo hacer?.... Al final no me pasó nada, 30 años más tarde aquí estoy, pero fui de las que se defendió en el momento sin importarle perder el trabajo y tenemos que recordarlo el día de hoy. Otras no pudieron hacer lo mismo y también las apoyo de la misma manera porque sé lo difícil que es pasar por un momento así”, agregó.

Lili confesó que es la primera vez que habla en público de ese episodio y apuntó que podrían haber sucedido otros similares a compañeras suyas.

“Nunca lo había usado públicamente, ni para publicidad ni para nada, pero si lo pasé y estoy segura de que muchas quedaron calladas como yo, por no dañar otra persona o la imagen del programa”, dijo Esteban en el evento organizado por People en Español.