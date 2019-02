$!Liondy Ozoria renuncia de “Aquí se habla Español” tras controversial entrevista a Venya Carolina

Me despido de @sehablaespanol7 , fue un hermoso tiempo trabajando en equipo y de cada uno aprendí algo. Tomo esta decisión porque entiendo que Es tiempo de seguir creciendo profesional y espiritualmente, prometo seguir brindando mis talentos con calidad a un público fiel. Atentos a mis redes, a los próximos shows de humor y nos seguimos viendo en @biendbien los Domingos 8pm por Teleantillas y escuchándonos diario por la 93.7fm en @cambioyfueraradio de 12 a 2pm.

