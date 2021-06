$!Liquid gana el Gran Effie por campaña de Dominicana's Got Talent (DGT)

La agencia Liquid se alzó con el Gran Effie de Oro de los Effie Awards 2021 por su trabajo en la campaña de Dominicana's Got Talent (DGT).

Esta premiación reconoce las mejores campañas publicitarias del mercado dominicano. Y esta compañía ganó en la categoría "Experiencia de marca" con la temporada #1 de Dominicana’s Got Talent (@dominicanasgottalent).

“Esta es la primera vez que en República Dominicana se otorga el #GrandEffie ¡y es de nosotros! Esto es la muestra de que el buen trabajo en equipo, siempre trae buenos resultados. Lo que en su momento representó un reto, poco a poco se fue convirtiendo en realidad y gracias a los resultados alcanzados, ¡hoy ganó la estatuilla oro en los #EffieAwards! en la categoría Experiencia de Marca / Brand Experience. @DominicanasGotTalent, ¡lo logramos! A nuestro equipo y al de @dominicanasgottalent, ¡GRACIAS! Por su dedicación, entrega, pasión y amor en todo lo que hacemos. He aquí el resultado de nuestro esfuerzo”, publicó Liquid en sus redes sociales.

El equipo encargado del proyecto estuvo a cargo de la periodista Viena Divaluna, como directora de contenido, que estuvo siemnpre acompañada de profesionales de la talla de Scarlett Germán, coordinadora creativa; Johanna De la Cruz, creadora de contenido; Maryan Olivares, diseñadora y animadora gráfica; Daniel López, coordinador audiovisual; Moisés Zapata, editor; Luiggy Chávez, Daniel García y Darío Solano, como fotógrafos.

Como directora de contenido del proyecto, Viena Divaluna compartió felizmente la estatuilla en sus redes sociales. "Hoy ganamos el Grand Effie y Oro en la categoría “Experiencia de Marca”, con la temporada #1 de Dominicana’s Got Talent (@dominicanasgottalent). ¡Y lo celebro con todo mi ser! Lo celebro porque es la primera vez que se da el Grand Effie en suelo dominicano", expresó en un largo mensaje en su cuenta de Instagram.

Definió DGT como un proyecto hermoso. "Lo celebro porque muchas veces solo se ve la punta del Iceberg y no todo lo que soporta esa punta... solo se ve el éxito y no qué cuesta ese éxito... eso fue Dominicana’s Got Talent; un proyecto hermoso a la que todo un equipo comprometido le metió chispa, pasión, entrega, tiempo, sueños y buenas vibras".

Agregó: "Celebro porque cuando me tocó desarrollar el caso alguien me dijo “buenooo... ganarlo no es tan fácil, tienes que saber cómo redactarlo, demostrar que tuvo resultados y hay gente que se toma meses en eso, que son unos pro y aún así no ganan..."

Continuó manifestando su experiencia de trabajo para tener hoy el premio en sus manos.

"Hoy pudiera decirle a esa persona fuc*** you! Pero no... todo lo contrario. De corazón le agradezco el comentario, porque ese fue el motor de meterle muchas noches de trabajo, de no confiarme, de buscar los resultados comerciales, de buscar reportes, estadísticas y explicar cómo ningún medio o negocio puede ver la parte digital como un enemigo; sino todo lo contrario: ver todas las oportunidades para potenciar sus propuestas".

Viena Divaluna dijo que lo celebra porque fue un trabajo en equipo, con "maravillosos talentos poniendo sus dones y creatividad al disfrute de todos. Todos fueron parte del engranaje", destaca.

La especialista en marketing invitó a no detenerse y seguir trabajando fuerte.

"Y lo celebro porque mi misma me dice y les dice a ustedes: ¡Que nada te detenga! Todos somos seres merecedores de grandes satisfacciones. El universo nos pertenece y solo tiene grandeza para ti", concluye.

Dominicana's Got Talent ha tenido dos exitosas temporadas. En la primera versión de la franquicia ganó el reality show el adolescente Babyrotty y en la reciente la jovencita Keren Montero.