$!Locutora Angely Báez gana premio como “Mejor narradora de audiolibros de ficción”

La locutora y productora de programas de radio, Angely Báez se alzó la noche de este domingo en el trofeo como “Narradora de audiolibros de ficción” en la gala de los premios Voice Art Awards que organiza The Society of Voice Arts And Sciences de Nueva York.

Fue la narración de la versión en español de la obra “Obsesión” de la escritora Nora Roberts que la convirtió en la primera dominicana en conquistar el trofeo la noche del domingo en los estudios de la Warner Brothers de Los Ángeles.

La profesional de la radio y de maestrías de ceremonias compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram en la que agradeció su elección como la “Mejor narrador de audio libros de ficción”.

“En primer lugar debo agradecer a Dios por permitirme honrarlo con los dones y habilidades que ha depositado en mi. En Josué 1:9 el nos manda a que seamos fuertes y valientes, no temer ni desmayar porque El está con nosotros donde quiera que vayamos asi que gracias Dios por traerme hasta aquí! - Gracias a Rudy, Joan, los jurados y todo el equipo detrás de los premios (ustedes son maravillosos) - Gracias a Penguin Random House, Jorge Reyes, Manny herrera y a todo el equipo de World Voices. - Este premio va dedicado a mi hija, el pequeño motor que hace que mi mundo sea mejor: Amelia esto es para ti, Ganamos!. Como latina y como mujer estoy orgullosa de estar aquí arriba y como la primera dominicana en haber sido nominada y que ha recibido un premio me siento honrada de representar mi bandera ????. La República Dominicana es más que jugadores de Beisbol, merengue y buena comida. Somos una isla llena de voces talentosa también ??. ¡República Dominicana esto es para ti! Gracias”, comentó la locutora.

Angely Báez tiene una trayectoria de más de quince años en la radio. Ha tenido un desempeño apegado a la calidad como locutora y productora radial. La de este año fue la tercera nominación.