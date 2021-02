Locutora dominicana se destaca en Hollywood

Ella comenta que ha realizado varios doblajes, pero no puede mencionarlos porque aun no se han estrenado.

Consejo a los aspirantes

La profesional aconseja a todo el que desee incursionar en esta rama de la locución y la actuación que no se rindan.

“A todo aquel que quiera iniciar en el doblaje mi mejor consejo es que se preparen para cuando les llegue la oportunidad sepan aprovecharla. Que nunca se rindan y que los no que se encuentren en el camino no los detengan, que lo usen como catapulta para ir por sus sueños con más fe. Que nunca permitan que el ego los domine porque este puede convertirse en su peor enemigo y destruir en un abrir y cerrar de ojos lo que a base de esfuerzos y sacrificios consiguieron”.

Dijo que para acudir a un casting se debe indagar con los estudios de doblaje.

“En mi caso yo no me dirigí a ninguno en particular. A mí la oportunidad me llegó del cielo por así decirlo. Estoy en un grupo de locutores llamado TribuVoices, un grupo de 12 integrantes que nos conocimos haciendo talleres”, comenta la también modelo profesional de 34 años.

Tras esa experiencia le llegó un casting del estudio internacional BKS y de ahí han surgido otras audiciones que le han dado otros personajes.“Hacer network en el medio muy importante. Nunca sabemos de dónde puede venir la oportunidad”, concluye.