$!Los conflictos a los que se enfrentó Don Miguelo por sus polémicos en vivos

Hasta la noche del pasado domingo 12 de abril, Don Miguelo era el dueño absoluto de las noches de Instagram con sus polémicos en vivos, donde literalmente le daba carne a los tigres.

El artista urbano buscó su propia estrategia para impulsar que sus seguidores se mantuvieran en casa. Los en vivos eran realizados en formato de talk show radial, donde el cantante hacía comentarios con su característico estilo, enviaba saludos, y conectaba con sus seguidoras desde casa. ¡Hasta ahí todo bien!

El programa denominado De o a 10 se ponía interesante para los conectados, cuando daban conexión a las chicas, pues ellas bailaban, dejando muy poco a la imaginación. El show era temático, de acuerdo a la creatividad de Miguelo y su equipo gestor.

En las duchas, disfrazadas o desde sus habitaciones las jóvenes de todas partes de América y España hacían todo tipo de movimientos para que el cantante las valore de la mejor tiempo, al mismo tiempo, los conectados daban sus opiniones.

El espacio fue tan exitoso, que hubo un momento en el que rompieron el récord de conectados para un live de Instagram, con casi medio millón de personas conectadas al mismo tiempo. Figuras como Cardi B, Julián Gil, Ozuna, Maffio, Prince Royce, entre otros, y algún despistado de una que otra cuenta institucional se conectaron para ver carne.

Pero más allá del entretenimiento que esto significaba para el cantante y sus adeptos, otro grupo de personas no veían con buenos ojos el espacio del cantante, sobre todo, porque transmitía desde San Francisco de Macorís, uno de los municipios más afectados con casos positivos del nuevo coronavirus COVID-19.

Pocas veces vemos a pastores o evangelistas criticar de forma pública y tan fuerte una iniciativa, pero con Don Miguelo lo vimos más de una vez.

Sus en vivos llegaron a los ojos del pastor evangélico Maiker Carpiadosa que reprendió la transmisión virtual y le advirtió a su anfitrión que Dios lo castigará si no para.

"Díganle a Don Miguelo que dijo el pastor que si no para los live de pornografía las manos de Dios se encontrarán con él y él tendrá que darle cuentas a Dios por las malas prácticas que está haciendo", expresó el pastor Maiker Carpiadosa.

El ministro evangélico indicó que el Instagram se paralizaba "cuando Don Miguelo comienza a hacer el show de mujeres semidesnudas".

El pastor lamentó que "en vez de la gente estar reflexionado y la gente estar pensando en cómo arreglar con Dios, supuestamente se está distrayendo, ¿por qué?, porque la pornografía se está trayendo en público a través de estos live".

En esa misma línea se expresó el humorista y evangelista Félix Peña, yendo un poco más lejos. Él acusó al exponente de La cola de Motora de ser un perverso y promover la pornografía.

Peña, en un video subido en sus redes sociales, llamó perverso, promotor de la pornografía y desquiciado al intérprete por el contenido que está presentando cada noche en sus transmisiones en vivo de Instagram.

Cantantes urbanos como El Fother, Crazy Design, Sujeto Oro 24 y El Lápiz Conciente entraron en el debate.

El rapero el Fother criticó la manera en la que Don Miguelo usó sus redes sociales en medio de la pandemia que afecta a la República Dominicana.

El Fother dijo que de ser él la persona con unos 300 mil seguidores en un en vivo en Instagram usaría la plataforma para hacer una cadena de oración en vez de poner a mujeres semidesnudas a bailar.

"Si Yo Tuviera 300k de personas en vivo en mi Instagram ahora mismo yo estuviera haciendo una cadena de oración para humillarme ante Dios todopoderoso y pedirle de todo corazón que perdone la aberración que hay en la tierra. Nos de la oportunidad de empezar de nuevo", señaló el también cantante de música urbana.

"Señor Tododeroso te pido que perdones a tu pueblo que no sabe lo que hace y para los que quieren carne, en parábola espiritual, carne significa muerte. Todavía no me he convertido, pero espero sea pronto. Sigan haciéndole morcilla al diablo de 0 a 10 es lo que nos van a poner", expuso el rapero.

A él fue uno de los pocos a los que contestó Don Miguelo, quien le señaló: "este es mi instrumento para que mi gente se quede en casa. Siempre he creído que tú eres un buen tipo, no lo tomaré a mal. Te entiendo, pero no te comprendo cuando escucho tus letras", respondió en su momento.

Rompe récord

Las transmisiones que cada noche realizaba el cantante urbano, lograba impresionantes cifras por la cantidad de usuarios conectados situaron a Don Miguelo entre los más influyentes del genero urbano durante la cuarentena.

Así lo confirmó el portal Power1051, quienes compararon la cifra de 389 mil de espectadores, con los 315 mil alcanzados por Drake y Tory Lanez's. Otra cifra que hay que destacar es que constantemente Don Miguelo alcanzó más de 200 mil, cantidad de espectadores que logró de forma consecutiva durante varios días.

Cierre y donación

Finalmente, el cantante cerró su temporada con una buena noticia para los más necesitados ante esta pandemia del Coronavirus o Covid-19.

Y es que el artista, padre de tres niños, anunció tan pronto dio a conocer a las ganadoras que gracias a la ayuda recolectada durante la transmisión de “0 a 10” será donado un millón de pesos en alimentos.

En ese sentido, Don Miguelo reveló que diez comunidades de la República Dominicana serán beneficiadas con una ayuda de 100 mil pesos cada una en raciones alimenticias.

Entre las localidades se encuentran: San Francisco de Macorís, La Vega, Moca, Puerto Plata, Bonao, La Capital, Verón (Higuey), Barahona, San Cristóbal y Villa Altagracia.

Canción con Maffio

Otro de los beneficios de los lives para el cantante urbano se está viendo con su canción con Maffio, que grabó a raíz de los en vivos y que ya en YouTube supera los 300 mil vistas.