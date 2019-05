$!Los dominicanos escogidos entre los 50 más bellos de People en Español

View this post on Instagram

Un honor y privilegio por ser parte de los #50MasBellos edición #LaNuevaOla que le estamos siguiendo los pasos a grandes de la industria. Gracias @peopleenespanol ???? @armandocorrea @soymariamorales @jeniseic @elgordoylaflaca #agradecida #clarissamolina #seguimosadelante ?? @hectortorres H&M @geraldstylist Styling @readingp