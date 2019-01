$!Los Golden Globes dan inicio a temporada de premios

La crítica especializada otorgo bajas calificaciones a la gala 76 de los premios que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Una gala sosa e irregular, marcada por pobres aportaciones de sus presentadores, Andy Sandberg y Sandra Oh. Su monólogo inicial de la pareja, habitualmente el plato fuerte para los conductores de la ceremonia, quedó frío y palideció frente a los afilados coloquios de Ricky Gervais o los del tándem formado por Tina Fey y Amy Poehler.

“Green Book”, con tres premios, y “Bohemian Rhapsody” y “Roma”, con dos, se repartieron la gloria en la 76 edición de los Globos de Oro, una ceremonia que sorprendió por el escaso impacto de “A Star is Born” a pesar de sus cinco nominaciones.

“Green Book”, de Peter Farrelly, se llevó el galardón a la mejor película de comedia o musical, así como los trofeos al mejor actor de reparto (Mahershala Ali) y mejor guion (Nick Vallelonga, Brian Currie y el propio Farrelly).

Por su parte, “Bohemian Rhapsody” sorprendió a propios y extraños alzándose con la estatuilla a la mejor película de drama, mientras que Rami Malek consiguió el reconocimiento como mejor actor por su retrato del difunto Freddie Mercury.

Otros dos premios cosechó “Roma”, los de mejor película extranjera y mejor director, para el mexicano Alfonso Cuarón.

“Roma” se convierte así en la segunda película mexicana en llevarse el premio en esta categoría tras “Tizoc (Amor Indio)”, en 1958. Además, Cuarón repite victoria como mejor director después de la obtenida como por “Gravity”.

Solo otros dos cineastas latinos han obtenido el trofeo al mejor director con anterioridad: Guillermo del Toro (”The Shape of Water”) y Alejandro González Iñárritu (“The Revenant”).

“Gracias a Netflix por conseguir que esta película tan improbable haya conseguido repercusión global”, dijo Cuarón sobre el escenario del hotel Beverly Hilton, de Los Ángeles (California), antes de asegurar que está “eternamente agradecido” a sus actrices Yalitza Aparicio y Marina de Tavira.

Uno de los premios más reñidos de la velada, el de mejor actriz de drama, fue a parar a Glenn Close por “The Wife”, que superó así a Lady Gaga (A Star is Born); Nicole Kidman (”Destroyer”); Melissa McCarthy (”Can You Ever Forgive Me?”) y Rosamund Pike (“A Private War”).

Close, llorando, recordó a su madre, quien le reconoció al final de su vida que siempre se había sentido eclipsada por su marido. “Las mujeres somos personas que cuidamos y criamos a los demás, pero al mismo tiempo tenemos que perseguir nuestra realización personal y perseguir nuestros sueños. Lo deberíamos hacer y nos lo deberían permitir”, declaró, provocando una gran ovación en la sala.

Uno de los momentos más reivindicativos llegó con la victoria de Regina King como mejor actriz de reparto por “If Beale Street Could Talk”.

La noche se completó con el premio a la mejor canción original para “Shallow” (de “A Star is Born”), que fue a parar a Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt.

“Como mujer en la industria musical, es realmente duro que te tomen en serio como artista y compositora, y estos tres hombres me han llevado en volandas y apoyado”, indicó Gaga.

El galardón a la mejor película de animación fue para “Spider-Man: Into the Spider-Verse” y el de mejor banda sonora se lo llevó Justin Horowitz (”First Man”).