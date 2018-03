Los mejor y peor vestidos, según consultados en Instagram de Diario Libre

SANTO DOMINGO.- La noche de los Premios Soberano estuvo llena de estrellas, con coloridos trajes y otros que no fueron muy agraciados. Durante toda la noche, el equipo de Diario Libre estuvo interactuando con los usuarios de la red social Instagram para conocer el parecer de los estilos de los artistas conforme iban desfilando en la alfombra.

Entre “me gusta” y “no me gusta”

A la cantante Yuri, 3,018 le dijeron sí, contrario a Luz García 2,019 dijeron “no me gusta”. En cambio, Roberto Ángel Salcedo fue acertado con 2976 votos, al igual que Nashla, con 3076 votos. Ozuna fue otro aplaudido, 2129.

Gabriel no gustó con su look para recibir el premio. Obtuvo 1492 votos de “no me gusta”. Juan Carlos Pichardo jr. Entonó. Así lo mostraron los usuarios. Logró 2,929 votos a favor. Otro ganador fue Riccie Oriach con 1494 votos a favor y 1063 en contra. El joven cantante fue uno de los más votados.

Otra de las más votadas y no por una buena elección fue Diomary La Mala, con 2430 votos en contra.

El traje color verde de Nashla también fue bien recibido, con 2820 votos de “me gusta”.

El vestido nude de Yokasta Díaz no fue muy aplaudido por los usuarios del Instagram de DL, con 2515 votos en contra. Al igual que el de Diana Filpo con 2328.

Silvio Mora no logró el gusto de los usuarios, 2762 dijeron que no.

En cambio, Naahiony Reyes, con su vestido de Joel Reyes, sí recibió buena critica con 3553 a favor, una de las más votadas, al igual que Natti Natasha, con 3046 votos.

El humorista Liondy Ozoria acertó según los usuarios, con 2310 de aceptación. Seguida de la veterana de las tablas, Cecilia García. Con su vestido floreado, logró 2785 de buenos votos.

Vikiana no gustó de acuerdo con la opinión de los visitantes de Instagram de Diario Libre con 2306 votos en contra.

Natalie Hazim, logró buena critica con su vestido negro, con 2040 votos, contrario a Ibelka Ulerio, quien obtuvo 2,061 votos en contra, junto a Marianne Cruz, con su apuesta de alta costura en 3,150 votos.

La soprano Nathalie Peña Comas fue bien recibida con 2,556, Waddys Jáquez con 3,324; Sharmin Díaz en negro con 4,103; Reading Pantaleón por 3,287 aplausos de los usuarios.

La veterana de la televisión, Jatnna Tavarez, gustó en su traje de Leonel Lirio con 2,465 y Mozart la Para en su traje negro con 5,061, seguido de Joel López, con 4497.

La reina del merengue, Milly Quezada, en su traje verde fue bien recibida, con 3,509 votos a favor, contrario a Fefita la Grande, quien con su atuendo con brillo, logró 3,010 de “no me gusta”, seguida de Diomary La Mala con 3,936, Lumy Lizardo, con 4,142 y Airam Toribio con 4432 votos.