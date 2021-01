$!Los millones en juego si se da el divorcio entre Kim Kardashian y Kanye West

Ha causado sorpresa la información del supuesto divorcio entre la celebrity Kim Kardashian y el rapero Kanye West.

De acuerdo a lo informado por el sitio Page Six, Kim ya contrató a Laura Wasser, abogada que ha representado a celebrities como Angelina Jolie, Johnny Depp, y Britney Spears, para que la represente en el proceso.

Sgún el medio el rapero de 43 pasó las fiestas de fin de año en su rancho de Wyoming, en lo que habría sido un pedido de Kardashian para tomar distancia y empezar a preparar el trámite del divorcio.

¿Cuánto dinero estaría en juego?

De acuerdo a Infobae, la fortuna de Kanye superaría el billón de dólares.

En abril, Kanye fue foco de atención luego de que la revista Forbes le dedicara un artículo para anunciar su nuevo estatus como billionaire (milmillonario), con una fortuna estimada en 1.3 mil millones de dólares.

La publicación habría surgido a partir de una queja del mismo artista al no ser considerado en la lista de milmillonarios de la revista, por lo que él mismo se encargaría de entregar su información financiera para el cálculo de sus ganancias.

Sin embargo, tras la estimación de la revista, West arremetió en contra la revista económica y les reprochó que “no son mil millones. Son 3.3 mil millones (los que tengo), nadie en Forbes sabe contar”, reprochó al autor de la publicación.

Sus incursiones en el mundo de la moda con Yeezy L.L.C., Yeezy Apparel L.L.C. y Yeezy Footwear L.L.C. le habrían reportado 50 millones de dólares cada una, y con sus acuerdos de colaboración con Adidas y Nike se habría embolsado entre 30 y 75 millones, según se ha hecho eco el periódico New York Post.

El músico también tiene participaciones en otras empresas diferentes, incluyendo ocho que le han generado más de cinco millones de dólares en beneficios cada una durante el último año.

Kim no se queda atrás

El pasado 30 de junio, Kanye West anunciaba orgulloso y a bombo y platillo en su perfil de Twitter que su esposa, la estrella de TV, Kim Kardashian, había superado la barrera de los mil millones de dólares de ganancias.

“Estoy tremendamente orgulloso de mi preciosa esposa Kim Kardashian West por convertirse oficialmente en multimillonaria. Has superado las tormentas más locas y ahora Dios brilla sobre ti y sobre nuestra familia. Me sentía tan bendecido por la vida. Te queremos”, escribía el 30 de junio junto a una foto de tomates y rosas, en un mensaje que acumula casi 150.000 Me gusta.

Sin embargo, Forbes volvió a bajar las estimaciones de la pareja y recalcar que no son tan multimillonarios.

La noticia saltó porque la estrella, de 40 años, vendió una parte de su línea de belleza, llamada KKW, a una de las multinacionales más poderosas del sector, Coty.

Kardashian anunció a finales de junio que había firmado un acuerdo por el que vendía una participación del 20% de su compañía a esta empresa por 200 millones de dólares, más de 178 millones de euros, lo que implicaba que la marca, que creó hace solo cuatro años, ya está valorada en unos 1.000 milllones de dólares, más de 890 millones de euros.

Además, la empresaria y Coty no sólo fabricarán maquillaje, como hasta ahora, sino que desarrollarán líneas de uñas o de cabello, hasta ahora inexploradas.