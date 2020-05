Los nombres más extraños de los hijos de los famosos

Han nombrado a sus hijos con nombres de planetas, de flor, con colores, como ciudades, puntos cardinales, con comida..., los famosos no les importa las burlas que puedan sufrir sus hijos en sus colegios o cuánto les reprocharán una vez crezcan. Ellos nombran a sus hijos.

lon Musk y la cantante Grimes

El más reciente ejemplo ha sido el del empresario Elon Musk y la cantante Grimes, que hicieron que el nombre de su hijo se convirtiera en tendencia mundial.

“X Æ A-12 Musk”, es el nombre que dominó las tendencias en la red durante varias horas, pues los usuarios comenzaron a preguntarse si se trataba de una broma, cómo se pronunciaría y cuál es su significado.

Grimes explicó en su cuenta de Twitter el significado. Según la cantante canadiense, cuyo verdadero nombre es Claire Bouche, la "X" es por la variable desconocida, "Æ" está relacionada con la manera élfica de pronunciar Ai, que puede ser amor o inteligencia artificial, y A-12 es por el precursor del SR-17 (el avión favorito de la pareja). “Sin armas, sin defensas, solo velocidad. Genial en la batalla, pero no violento”.

Pero el de ellos no es el único ejemplo de famosos que han elegido nombres sumamente peculiares para sus hijos. El portal Infobae hace un recuento de los nombres más extraños que algunas celebridades pusieron a sus hijos. Spoiler: no hay desperdicio...

La hija de Kylie Jenner

En febrero de 2018 la menor del clan Kardashian dio a luz a una niña y la primera fotografía de la pequeña se convirtió en todo un acontecimiento en Instagram, pues en la misma publicación incluyó el nombre elegido: Stormi Webster.

De inmediato se notó la similitud con la palabra "storm" (tormenta), pero no estaba muy claro lo de la "i" al final.

La "creatividad" de Kim Kardashian y Kanye West

La mediática pareja también suele atraer atención a su alrededor por los nombres de sus hijos.

A su primogénita la llamaron North (Norte) porque representa el “punto más alto” entre Kim y Kanye. A su otra hija le pusieron Chicago en homenaje al lugar de origen de Kanye, a Saint (Santo) porque fue una bendición su nacimiento tras las dificultades de Kim para embarazarse. Su cuarto hijo fue llamado Psalm (Salmo) y que reflejaría el estado espiritual de la pareja al momento de su llegada.

Khloé : otra de las hermanas Kardashian con mucha creatividad

Fiel al estilo Kardashian, Khloé no podía quedarse atrás en cuanto a lo original del nombre para su hija con Tristan Thompson.

Khloé decidió llamarla True (algo así como verdadero o cierto) y aunque para muchos se trata de un nombre poco común, en la familia Kardashian lo llevaron otras personas, como su bisabuelo y su abuelo.

El apetitoso nombre de la hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin

Las estrellas decidieron llamar a su hija Apple Blythe Alison. Sí, apple, es decir, manzana. Y todo porque a la actriz le pareció buena idea la sugerencia de su esposo.

"Su papá dijo 'si es una niña, creo que su nombre debería ser Apple'", explicó Gwyneth a Oprah Winfrey. "Sonaba tan dulce y conjuraba una imagen tan encantadora para mí, ya sabes, las manzanas son tan dulces y sanas y es bíblica, y pensé que sonaba tan encantador y ... ¡limpio! Y pensé, 'Perfecto'".

Las elecciones de Beyoncé y Jay-Z

Los cantantes sorprendieron al nombrar a su primogénita Blue Ivy (hiedra azul), pero su elección tenía un sentido mucho más profundo. De hecho, el Ivy no tendría que ver con una hiedra sino con la pronunciación en inglés de IV, el equivalente a 4 en números romanos, pues se trata de la cifra favorita de la intérprete.

Lo del color azul habría estado inspirado en el libro A Field Guide to Getting Lost. “El mundo es azul en sus límites y en sus profundidades”, decía un pasaje del texto que Beyoncé compartió en Tumblr, que explicó como: “Esta luz no nos toca, no recorre toda la distancia, la luz que se pierde, nos da la belleza del mundo, gran parte del cual es de color azul”.

Y sobre el por qué llamaron a sus mellizos Sir y Rumi, Jay-Z lo explicó: "Rumi es un nuestro poeta favorito" y sobre Sir, es por la imagen que da un caballero o gran señor.

Gwen Stefani

Si algunos famosos se caracterizaron por elegir nombres poco comunes para sus hijos, esos fueron Gwen Stefani y Gavin Rossdale. Al mayor le pusieron Kingston James McGregor y es que como Gwen es fanática de la música reggae, le hizo homenaje al ponerle a su hijo como la capital de Jamaica, donde ese originó ese ritmo musical.

A su segundo hijo lo llamaron Zuma Nesta Rock. según la cantante, le robó el primer nombre a su compañero Tom Dumont, de No Doubt, y Nesta fue por ser el nombre de Bob Marley. Al tercer de sus pequeños le elegieron como nombre Apolo Bowie Flynn, el primero es por el dios griego y los otros dos por los apellidos de sus madres cuando eran solteras.

Victoria y David Beckham

La diseñadora y el futbolista son otros famosos cuyos hijos llevan un nombre que remite a toda una historia. Al mayor le pusieron Brooklyn porque le gustaba el nombre de Brooke y fue en Brooklyn, Nueva York, donde se enteró de que estaba embarazada.

A Romeo lo llamaron así simplemente porque les gustó el nombre, no está claro si se inspiraron en el famoso texto de Shakespeare.

En el caso de Cruz, el nombre fue inspirado por el actor Tom Cruise, pero David quería que se escribiera distinto, y como en aquella época él jugaba en España, pues lo escribieron en español.

La llegada de su única hija trajo una gran felicidad a la pareja y por ello se esmeraron con el nombre. Decidieron llamarla Harper Seven.

Harper fue por Harper Lee, la autora de Matar un ruiseñor, el libro favorito de Victoria, mientras que lo del número siete tiene un sentido más profundo.

“La otra razón detrás de Seven fue porque simboliza la perfección espiritual, las Siete Maravillas del Mundo, los siete colores del arcoiris y en muchas culturas alrededor del mundo se le considera un número de la suerte”, explicó David.

Nicolas Cage

El actor quería un nombre muy original para su hijo y pensó en Kyle, pero su entonces esposa le dijo que deseaba algo más inusual y hermoso. Entonces el actor, fanático de Superman, pensó en Kai-El, el nombre del personaje en Krypton, y así fue registrado.

Cheryl Cole

La celebridad decidió llamar “Bear” (sí, oso) a su hijo con el ex One Direction Liam Payne.

“Yo quería un nombre más tradicional y ella quería un nombre que fuera más inusual y la razón por la que eligió Bear al final fue porque es un nombre que no olvidas cuando sales de un lugar y eso me gusta”, explicó Liam.

El nombre de Bear también ha sido usado por otras famosas para llamar a sus hijos, como el caso de Alicia Silverstone, quien le puso a su hijo Bear Blu o Kate Winslet, quien nombró a su hijo Bear Blaze.

Un árbol

Pink nombró a su hija Willow (sauce) Sage por un recuerdo de su infancia. “Crecí cerca de un sauce. Es el árbol más flexible y nada puede romperlo, sin viento, sin elementos. Puede doblarse y resistir cualquier cosa. Me encanta ese sentimiento y quiero eso para ella”.

Otros nombres peculiares

-Pilot Inspektor: Así nombró el actor Jason Lee a su hijo después de escuchar una canción del disco “The Sophtware Slump”, de la banda indie Grandaddy.

-Raddix: la elección de Cameron Diaz y Benji Madden para su hija

-Rocket, Racer, Rebel, Rogue y Rhiannon: los nombres de los hijos de Robert Rodriguez y Elizabeth Avellán, y que en español significan cohete, corredor, rebelde y pícaro.

-Rosalind Arusha Arkadina Altalune Florence: el nombre de la hija de Arpad Busson y Uma Thurman.

-Kulture Kiari: la elección de Cardi B y Offset para su hija.

-Rumer, Scout y Tallulah Belle: las hijas de Bruce Willis y Demi Moore

-Fuschia: el nombre de un color que eligieron Sting y Frances Tomelty para su hija.

-Autumn, Ocean, Sonnet y True: Forest Whitaker y Keisha Nash Whitaker llamaron a sus hijos “Otoño”, “Oceáno”,“Soneto” y “Verdadero”..

-Audio Science: el nombre elegido por la actriz Shannyn Sossamon para su hijo

Ya vez que al momento de nombrar a sus hijos las celebridades no tienen reparo, y tú que a lo mejor te quejas con tus padres por cómo te llamaron.