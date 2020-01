Los Oscar arrancan hoy con las nominaciones

Los mejores actores y actrices

En el codiciado renglón de Mejor actor suenan como posibles candidatos importantes nombres de la industria: Antonio Banderas, por “Dolor y Gloria”; Adam Sandler por “Uncut Gems” y Joaquin Phoenix por “Joker”. Robert De Niro, por “The Irishman”; Adam Driver, por “Marriage Story”; y Leonardo DiCaprio, por “Once Upon a Time in Hollywood”. Quizás una sorpresa la puede dar la dupla Christian Bale y Matt Damon por “Ford v Ferrari”. También tiene posiblidad Jonathan Pryce por “The Two Popes” y Taron Egerton por “Rocketman”. Mientras que para Mejor actriz las que más suenan son Scarlett Johansson por “Marriage Story”, Charlize Theron por “Bombshell” y Renée Zellweger por “Judy”.