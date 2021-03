$!Los padres de Irving Alberti ya se vacunaron contra el COVID-19 y el actor muestra las imágenes

Los padres del actor, humorista y presentador de televisión Irving Alberti ya se vacunaron contra el COVID-19. Así lo informó el propio Alberti mostrando imágenes del momento en el que ambos recibieron la primera dosis de la vacuna “Sinovac”, producida en China.

Irving compartió su alegría por este proceso.

“Ufff. Como he llorado hoy. He tenido un aire de esperanza en el alma. Gracias Dios, recuerda Mr. P y mi gran amiga cuando me invitaron a comer que les pedí que trajeran la «sinovac» y usted Mr.P insistía en la otra que ya habían pagado no se cuantas y que esto y aquello, pues por cosas de la vida, aquella no le ha quedado muy bien y tuve la suerte de que a mis viejitos les tocara la que yo quería”.