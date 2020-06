$!Los problemas de salud de la presentadora de televisión Dafne Guzmán

Desde hace tres años, la comunicadora Dafne Guzmán padece una condición de salud que con el paso del tiempo la fue «desgastando» y la estaba dejando sin fuerzas. Así lo informó la propia presentadora de TV en su cuenta de Instagram.

Aunque no dio a conocer cuál era esa condición, gracias al apoyo de su amigo y familia decidió tomar cartas en el asunto.

Según publica en su cuenta de Instagram, al momento de dar a conocer la noticia la noche de este jueves, Dafne dijo que se encontraba ingresada en el Centro Médico y Diágnostico Aroyo Hondo, en la fase 2 de su proceso.

"Les cuento que hace más de 3 años me empecé a sentir mal, 1ero me dolía una cosa y luego otra. Con el paso del tiempo confirmé como que me estaba desgastando, además de que en esas condiciones, mis compromisos, sueños e ilusiones, me estaban costando cada vez más materializar; no tenía fuerzas. Hasta que con la ayuda de mi familia, amigos y compañeros de trabajo que en este proceso, me han demostrado mucho más que su solidaridad, decidí empecé a tomar cartas al asunto y a lo mejor sonando, un poco egoísta, aprender a amarme más...cuidándome", relata parte del mensaje de la anfitriona del programa De Calle con Dafne.