Luis Fonsi confiesa que nunca imaginó el fenómeno que sería “Despacito”

Evolución de su música

Al hablar sobre la evolución de su estilo musical y su acercamiento al género urbano detalló que “la música siempre ha estado en constante movimiento cuando se trata de arreglos. Yo siempre he trabajado el género pop (popular, de ahí sale el término asegura), enfocado en el punto en el que estemos viviendo, mezclando los ritmos bailables con elementos románticos. El primer disco de mi carrera fue más romántico, pero nunca me he considerado un artista exclusivo de un género musical. El pop siempre se ha visto influenciado por diferentes cosas. En los años 70 era por la música disco; en los 80 era un poco más por el rock y en el 90 también fue por el rock y el ‘R&B’. El momento que estamos viviendo hoy día es en el que el género pop se está viendo influenciado por el urbano, el cual está cautivando el mundo entero, pero no sólo el reguetón, el trap... también por el género latino en general”, detalló.

“Despacito —continúa— es un tema que tiene mucha influencia del reguetón y del género latino. Échame la culpa tiene mucha influencia del ballenato, por ejemplo, y eso hasta cierto punto lo hace mucho más interesante para mí como compositor, pues siempre me mantiene innovando y refrescando los arreglos, sin perder la esencia de quien soy yo, porque al final del día, siempre que voy a agarrar una guitarra y cantar una canción debo hacerlo de manera honesta”, aseguró Fonsi.