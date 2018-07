Luis Miguel cobró más de 5 millones de dólares por narrar su vida para la serie que se hizo

Negocian con Diego Boneta

“Yo digo que es cien por ciento que sí se hace la segunda temporada, es un proyecto en el que todos ganan(...) Netflix gana, los fans ganan, los millennials ganan, Luis Miguel gana, todos ganamos, pero de que hay que negociar bien, hay que negociar”, agregó.

Sobre la participación del cantante y actor Diego Boneta, quien dio vida a Luis Miguel en la producción, el empresario dijo que estaban involucrados con el mismo para ver si continúa en el proyecto, pero dijo que, si no se hacía con él, podría hacerse con otro actor.

“Estaban batallando con Boneta, pero no deben batallar porque para Boneta puede ser también muy valioso. Y si Boneta no quiere, pues traemos otro. Claro, también que Boneta cobre más, tiene derecho. Pero de que tiene que haber una segunda temporada, obviamente, ¿cómo no va haber?”, expresó según el medio.