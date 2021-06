$!Lyle O. Reitzel Gallery presenta ‘Opera Nera‘ de José García Cordero

La Galería de arte contemporáneo, Lyle O. Reitzel, fundada en 1995, celebra sus 26 años de existencia, presentando la subversiva exposición individual "Opera Nera" del reconocido maestro dominicano, José García Cordero, el próximo Martes 22 de junio, en horario corrido de 11:00 de la mañana a 4:30 de la noche en la Torre Piantini.

“Opera Nera” abarca el período 2001-2020, y está conformada por un cuerpo de 16 obras, producidas en acrílico sobre lino, revelándose una historia socio política dominicana pocas veces abordada en imágenes, donde la corrupción, la impunidad, la inseguridad ciudadana y los crímenes de estado se desarrollan por décadas en una suerte de ‘normalidad’ pasmosa.

Una nota de prensa indica que la ironía como herramienta de batalla y un doble sentido transgresor que caracteriza el humor negro de “Chihí” Cordero, forman parte de su lenguaje irreverente "en un universo plástico monocromático, donde el blanco y negro, la luz y la sombra, son ejecutados con un oficio perturbador".

En uno de los textos que figuran en el libro ‘Opera Nera’, el controvertido artista deja plasmado su impronta poética: “Negro este abandono de toda la ética. Negro este futuro. Negra la correa bien apretada. Negro el manto que ha de cubrir tantos asesinatos”.

Asimismo, la escritora y artista Rita Indiana “La Montra”, regala su pluma vanguardista, despachandose así: “Espinosos parapetos dan la noche estrellada excusas para hacer nada en hamacas de concreto a la sombra de un decreto, un viralata sarnoso opina que es muy sabroso tumbar polvo y lamer saco, aunque le jieda el sobaco a su paladín mafioso”

Por otro lado, la escritora Soledad Alvarez ofrece un punto de vista más optimista: “El sueño de la noche cambia el parlamento/ derrotará la pesadilla”.

García Cordero estudió pintura con el maestro Hernández Ortega. Con una exitosa carrera de más de 40 años, recientemente ha sido seleccionado para formar parte del libro “A-Z of Caribbean Art” donde figura junto a algunos de los más trascendentes exponentes del arte del Caribe universal, como Wifredo Lam, Cruz Azaceta, Duval Carriè, José Bedia, Mario Benjamin, Freddy Rodriguez, Tania Bruguera entre otros.

Ha recibido múltiples reconocimientos como: ”Medalla al Mérito” por El Senado de La República de Francia, “Medalla de Oro” en la I y III ‘Bienal del Caribe’, Museo de Arte Moderno, Santo Domingo, ente otros.

Ha expuesto sus obras en importantes exposiciones colectivas e individuales en galerías, museos, ferias de arte como ARCO, Madrid, KIAF, Korea, Art Miami durante Art Basel, ArteBA, Buenos Aires, Argentina, Zona Maco, Mexico, FIAC, Paris, Scope New York, así como en instituciones de Europa, Asia, America Latina, El Caribe y Estados Unidos.

En 1994, formó parte de “Modern and Contemporary Art of the Dominican Republic”, America’s Society, New York y Bass Museum de Miami Beach, Fl. 1995 exhibe en la exposición itinerante “Caribbean Visions”, Smithsonian Museum , Washington D.C.

En 1996 es seleccionado para ‘Premio Marco”, Museo Arte Contemporáneo, Monterrey, México. 2003 (Solo) “Human Conditions”, Museum of Latin American Art, Long Beach, California. 2015 ‘Caribes’ Colección Cortés, Museo de San Juan, Puerto Rico, entre otras.

Sus obras pertenecen a la Colección Permanente de Salón Vitry-Sur Seine, Francia. Jesús David Alvarez/Vega Sicilia, Madrid, España, Angel Romero, Madrid, España. FRAC- Fondo Regional de Arte Contemporáneo, Martinica. Fundación Colección Cortés, Viejo San Juan, Puerto Rico. MoLAA-Museum of Latin American Art, Long Beach, California. Colección Arq. Marcelo Narbona, Panamá.

Además del Centro León Jimenes, Santiago, RD. Museo de Arte Moderno, Santo Domingo, RD. Cámara de Diputados, Congreso Nacional, SD, RD. Banco Central, RD. Fundación Ortiz Guardian, León, Nicaragua., Colección Banco de Reservas, Santo Domingo, Colección Lyle O. Reitzel.