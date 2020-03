$!Magali Febles da positivo a COVID-19

El coronavirus no se detiene a su paso por el país y cada día los casos aumentan sin discriminar estatus social o fama.

Ahora lamentablemente el turno le llegó a la creadora de reinas de belleza Magali Febles, quien narró las dificultades que enfrentó para realizarse las pruebas.

“Hoy les escribo consciente de mi responsabilidad con todas las personas que en los últimos 15 días han compartido conmigo. A ellas les quiero avisar que anoche fui diagnosticada POSITIVA al coronavirus. Desde que comencé a sentir síntomas compatibles con la enfermedad me recluí en mi residencia en un auto aislamiento responsable para no afectar a nadie”, dijo.

Al igual que muchas personas que están luchando para conseguir la prueba, Febles expresó que fue una pesadilla lograrlo.

“Debo decirles que tratar de hacerme las pruebas se convirtió en mi mayor pesadilla. Llevo 9 días esperando para hacerme las pruebas que, finalmente, logré gracias a la intervención de personal médico privado que conozco desde hace años, lo cual no debe ser así. Los teléfonos que ofrece el Ministerio de Salud no funcionaron. Seguramente colapsaron. Los laboratorios privados no respondieron a mi solicitud”, argumentó.

Dijo que ha tenido síntomas fuertes y a veces leves, pero que la incertidumbre de no saber la tenía con mucha angustia.

Febles se une a la lista de personalidades locales que han dado positivos al virus del COVID-19.