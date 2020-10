$!Mánager de Musicólogo aclara que no fue detenido; fue a la fiscalía a solidarizarse con Shelow Shaq

Un revuelo ha causado la información divulgada la mañana de este sábado por el fiscal titular de Santiago, Francisco Núñez, sobre el apresamiento de los músicos del intérprete de merengue urbano Omega y los raperos Shelow Shaq y Musicólogo, por supuestamente amenizar una fiesta en el municipio Tamboril, en violación al horario del toque de queda.

Diario Libre se contactó con los managers de los artistas, siendo Vladimir Muñoz, quien maneja la carrera de Músicologo desde la compañía Punto Music quien se refirió al hecho.

Según su versión Musicólogo nunca estuvo en calidad de detenido, y aseguró que tanto Shelow Shaq como los músicos de Omega fueron liberados tras pagar la multa establecida por el Ministerio Público de Santiago de los Caballeros.

"Musicólogo no está detenido, y quiero aclarar que eso no era una actividad formal. Eso era un amigo de Shelow Shaq con el que estaban departiendo desde las 4:00 de la tarde; Musicólogo estuvo temprano allá", reseñó Vladimir Muñoz.

Dijo que de acuerdo a la información que maneja un fiscal estaba en búsqueda de algo que tiene que ver con falsificaciones y se topó "con los muchachos en la zona, pero Musicólogo ya no estaba en el lugar".

"Él como estaba todavía en Santiago al enterarse de lo sucedido se presentó en la fiscalía para solidarizarse con su amigo con Shelow. Se está ligando una cosa con otra", se quejó Muñoz.

"Tu sabes que a veces uno cree que puede ir a hablar por otro y terminas tú también envuelto en la situación, Omega también estaba allá y no salió en las informaciones que se han suministrado, porque también había salido más temprano de allá", reiteró.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas, el cantante Omega no fue apresado porque no había llegado al lugar y sólo estaban sus colaboradores. Las autoridades no precisaron si los músicos de Omega estaban en acción al momento de la intervención, que se produjo pasada la noche del viernes.

La fiesta se realizaba en una residencia ubicada en la avenida principal de Tamboril, cuyo propietario, Ariel Morillo.

"En el caso de Shelow hasta donde tengo entendido se le multó y pagó su multa. Están liberados todos", concluyó Vladimir.