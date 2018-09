Marc Anthony llama “asqueroso” a Trump por muertes en Puerto Rico

SANTO DOMINGO. El cantante puertorriqueño Marc Anthony estalló este miércoles contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus declaraciones sobre la recuperación no valorada de Puerto Rico tras el paso del huracán María tras la ayuda que recibió de esa nación.

El cantante llamó “asqueroso” al mandatario y le recordó la cantidad de personas que murieron durante el fenómeno. “Estas vidas están en tus manos”, acotó en su cuenta de Instagram. En el mensaje deploró que murieran 2,975 personas y que eso fuera presentado como algo a celebrar.

“Señor presidente: “Cómo f*ck se reporta que el número de muertes de 2,975 americanos en Puerto Rico (así es: ¡AMERICANOS!) es un éxito increíble que no se ha celebrado?”, expresó y agregó: “Usted nos prometió limpiar el pantano y en vez de eso lo ha convertido en una fosa séptica. Asqueroso. Estas vidas están en sus manos”.

El mensaje fue publicado en inglés en su cuenta de Instagram y fue una respuesta al comentario anterior de Trump sobre la actuación de Estados Unidos en Puerto Rico durante el huracán María, el cual afectó la isla en septiembre del año pasado.

“Mr. president: ¿hou the fuck is a reported death toll of 2,975 Americans in Puerto Rico (that's rigth, Americans) an "incredible, unsung success"? You promised to clean the swamp but instead made it a cesspool. Disgusting. These lives are in your hands”, texto original del salsero.



Lo que dijo Trump

“Creo que Puerto Rico fue un éxito increíble, no celebrado”, fue el primer comentario de Trump el martes sobre lo ocurrido de Puerto Rico. Este miércoles dijo: “Sacamos notas de A+ por nuestro trabajo reciente en Texas y Florida (e hicimos un trabajo poco apreciado en Puerto Rico, aún a pesar de que la isla que estaba inaccesible con poca electricidad y [con] una alcaldesa totalmente incompetente en San Juan). ¡Estamos listos para el [huracán] grande que se nos viene ahora!”, de acuerdo a una publicación de PeopleenEspañol.