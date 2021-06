$!María Cristina Camilo agradece reconocimiento, aunque público esperaba el Gran Soberano

La pionera de la locución dominicana, María Cristina Camilo, agradeció la noche de este martes el reconocimiento especial que recibió en premios Soberano por su trayectoria de más de 70 años ininterrumpidos en los medios de comunicación y 102 de edad.

Pese a no obtener el Gran Soberano, como lo pedía el público, María Cristina, honrada y humilde, le dedicó unas emotivas palabras al pueblo dominicano.

“Me siento honrada. Es tan grande su valor, he sido reconocida en cantidad, pero este especial, porque viene lleno de amor, del cariño de un pueblo que tanto me ha dado. He podido tener una trayectoria (en base a) bondad, honestidad, sinceridad, siempre teniendo presente el amor de Jesús”, declaró Camilo al salir con su estatuilla al área de prensa.