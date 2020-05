María Fernanda Boyero, odontóloga dominicana que hace humor en TikTok

Quien la ve por primera vez en TikTok imitando los gestos de Plácida, ese personaje que inmortalizó la humorista Nany Peña y que ha sido rescatado en esta cuarentena por usuarios de esta aplicación, que no dejan de emular su peculiar forma de decir las cosas, no se imagina que María Fernanda Boteyo tiene una profesión muy alejada del humor. Es odontóloga.

De ascendencia española, la joven nacida y criada en Santo Domingo, graduada de la Escuela de Odontología de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, aseguró que, con estos videos busca hacer un poco más amena el confinamiento de sus seguidores o de las personas que ven por primera vez sus videos y que se alejen un poco de las malas noticias propias de la situación en la que vivimos.

Muchos de sus videos en TikTok, imitando a “Plácida”, que tienen una duración entre 15, 30 y 60 segundos, se han hecho virales. Inclusive, la propia Nany ha compartido algunos de ellos en las redes sociales.

De Nany confiesa que siempre disfruta de su forma de expresarse. “Ella tiene un humor que le sale natural", dice.

"La veía desde chiquita, entonces en TikTok me encontré con esos audios y no dudé en hacerlos, porque siempre me han dado risa y a la gente también, por eso los audios están ahí, y enseguida escogí los de Plácida", agrega.

Y señala: "También hago de otros personajes que hacía Nani Peña”.

Recordando sus inicios en esta faceta, expresa: “Una amiga me tenía loca con que bajara la aplicación, al principio yo estaba renuente hasta que me convenció, entonces con el tiempo libre me puse a grabar algunos videítos y terminé haciendo una cuenta”.

Consejos para ser exitosos en TikTok

Para ella no hay una técnica específica. Se trata de practicar y disfrutar lo que hace.

“Practicarlo bastante hasta que salga bien. Yo me imagino que soy yo la que está en la situación, lo que me ayuda a que los gestos salgan mucho más naturales. Lo digo en voz alta, aunque lo que digo no salga. Pero, reitero, lo más importante es aprenderse bien lo que se va a decir”, expresa Boyero, quien además ha colaborado en algunos videos con conocidos youtubers como Carlos Durán o El Panda que Anda.

Responde a las críticas

Para muchos el TikTok refleja un lado banal que no aporta mucho a las personas en tiempos como estos, y que pueden realizar este tiempo para concientizar a las personas.

Sin embargo, ella lo tiene claro. “Se pueden hacer las dos cosas, hay que despejar la mente. Sí están pasando cosas malas. Sí puede ayudar, sí tienes que estar informado, pero ese no puede ser el 100 por ciento del día a día de un ser humano, porque al final eso lo acaba. En algún momento uno tiene que despejar la mente, ya sea viendo una película, escuchando música, compartiendo con la familia o riéndote con un video de TikTok, al final hay que despejar la mente”, enfatiza.