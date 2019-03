A post shared by Mariasela Alvarez (@mariaselaalvarez) on Mar 21, 2019 at 1:34pm PDT

“Este joven fue el que insultó a Duarte en la plaza de La Bandera y luego fue multado. Y el martes fue premiado por su gran pegada luego de su encomiable hazaña, con varios éxitos que ´resaltan´ los valores familiares y la educación? En serio? Si estoy equivocada y no es el mismo artista que canta esas bellezas, corríjanme por favor, que saben que no escucho esa clase de ´arte´. Pero si es el mismo y esos son los éxitos por los que fue reconocido, entonces estamos premiando no sólo los antivalores, sino también, la HIPOCRESÍA, la de TODOS! Eso es una burla. ¿Y así nos va?, este fue el comentario que desató el aluvión de criticas, amenazas e isnsultos en contra de la ex Miss República Dominicana Universo.

Respuesta del Alfa

Sobre las críticas a su discurso, considerado incoherente e incongruente por expresar algo radicalmente opuesto a lo que promueve en sus canciones El Alfa se limitó a postear el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram.

“En ves de parar el pecho y reír fui hasta el escenario con la cabeza y los hombros hacia bajo afligido no sé qué me está pasando antes miraba a todo el mundo por arriba del hombro no me importaba quien sea, ahora saludo sin que me saluden le hablo al que no me habla le doy amor al que me da odio...”, escribió El Alfa.