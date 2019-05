$!Mariela Encarnación: “Soy muy buena actriz”

Mariela Encarnación le apasiona la comunicación. Sus gestos, sus expresiones hasta sus silencios, todo en ella comunica.

La comunicadora, quien se encuentra en Punta Cana para presentar la gala de los Premios Heat de la cadena internacional HTV, que se llevan a cabo en Hard Rock, Hotel y Casino, habló con Diario Libre sobre su proceso para ser una de las presentadoras más reconocidas de la cadena hispana CNN en Español, así como sus proyectos de cine y televisión fuera y dentro del país.

“El tiempo que tengo haciendo televisión en el extranjero se resumen en años de poder lograr lo que me había propuesto cuando salí de mi país, de disfrutar el proceso y aprovechar las oportunidades que se me he recibido. Realmente me siento bendecida y privilegiada de todo lo que está pasado con mi carrera”, destacó a DL durante el encuentro.

La veterana comunicadora, quien inició en los medios como actriz en series de televisión con Alfonso Rodríguez, aseguró que entre sus planes está regresar a la actuación, aprovechando el auge del cine dominicano y el incentivo que se le está ofreciendo a través de la ley.

“Hay que destacar el crecimiento del cine que se está haciendo en el país. Vale la pena mencionar que se están haciendo las cosas bien, y se está llamando la atención fuera del país”, así evaluó el cine local.

Y continuó: “Buenos guiones, producciones serias que nos dejan muy bien parados y que me hacen sentir muy feliz de que se estén haciendo y que motive a otros a también hacer producciones de calidad”, expresó.

Aprovechó para informar que viene con proyectos en el séptimo arte local. “Me verán en las pantallas Dios mediante, porque actuar es una meta que tengo y sé que cuando se desarrolle no la voy a parar”, expresó.

En ese sentido aseguró contar con buenas cualidades para la interpretación. “Soy muy buena actriz, y la gente puede pensar: ‘deja que te lo digan los demás’, pero lo sé que lo soy. Así que estoy esperando que se estrene ‘La otra Penélope’, mi película, para que la gente siga diciendo lo que yo sé que va a pasar”, afirmó con la seguridad que la caracteriza.